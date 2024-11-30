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Милан - Эмполи 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Милан
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
9 Италия нп Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Милан1 : 0Эмполи
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи0 : 3Милан
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Милан0 : 0Эмполи
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Эмполи1 : 3Милан
12.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Милан1 : 0Эмполи
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи2 : 4Милан
22.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Милан3 : 0Эмполи
27.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 1Милан
23.04.2017 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Эмполи
26.11.2016 Италия - Серия А 14-й тур Эмполи1 : 4Милан
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Милан
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Милан
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Милан
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Милан
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Эмполи1 : 1
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Эмполи
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Эмполи1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1219
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1316
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Лечче1312
14 Парма1312
15 Верона1312
16 Кальяри1311
17 Дженоа1311
18
Зона вылета
Комо1310
19
Зона вылета
Монца139
20
Зона вылета
Венеция138

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