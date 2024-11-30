Милан - Эмполи 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 3
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 4
|22.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|27.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|26.11.2016
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 4
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|13
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Лечче
|13
|12
|14
|Парма
|13
|12
|15
|Верона
|13
|12
|16
|Кальяри
|13
|11
|17
|Дженоа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Комо
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8