Унион - Байер 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|11
|17
|7
|Фрайбург
|11
|17
|8
|Майнц
|11
|16
|9
|Штутгарт
|11
|16
|10
|Унион
|11
|16
|11
|Вольфсбург
|11
|15
|12
|Вердер
|11
|15
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2