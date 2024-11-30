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Унион - Байер 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Унион
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
28АвстриязщКристофер Триммель
15ГерманиязщТом Роте
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
8ГерманияпзРани Хедира
11Южная КореяпзЧон У Ён
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10ГерманияпзФлориан Вирц
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турУнион0 : 1Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБайер1 : 1Унион
15.01.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион1 : 0Байер
04.03.2020Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 1Унион
15.02.2020Германия - Бундеслига22-й турУнион2 : 3Байер
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Унион
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Унион
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 0Унион
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турУнион1 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБайер5 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Байер
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Байер
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБайер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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