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Кёльн - Ганновер-96 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
30 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Кёльн
Ганновер-96

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Ганновер-96, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
17.02.2018Германия - Бундеслига23-й турКёльн1 : 1Ганновер-96
24.09.2017Германия - Бундеслига6-й турГанновер-960 : 0Кёльн
12.03.2016Германия - Бундеслига26-й турГанновер-960 : 2Кёльн
18.10.2015Германия - Бундеслига9-й турКёльн0 : 1Ганновер-96
21.02.2015Германия - Бундеслига22-й турКёльн1 : 1Ганновер-96
24.09.2014Германия - Бундеслига5-й турГанновер-961 : 0Кёльн
18.03.2012Германия - Бундеслига26-й турГанновер-964 : 1Кёльн
16.10.2011Германия - Бундеслига9-й турКёльн2 : 0Ганновер-96
11.03.2011Германия - Бундеслига26-й турКёльн4 : 0Ганновер-96
23.10.2010Германия - Бундеслига9-й турГанновер-962 : 1Кёльн
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур0 : 1Кёльн
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турКёльн1 : 0
02.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й тур0 : 1Кёльн
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаКёльн3 : 0
25.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й турКёльн1 : 2
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турГанновер-961 : 2
10.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур3 : 1Ганновер-96
02.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й турГанновер-962 : 1
27.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур0 : 3Ганновер-96
19.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турГанновер-961 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Кайзерслаутерн1423
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1323
4 Эльверсберг1322
5 Ганновер-961322
6 Кёльн1321
7 Фортуна1321
8 Герта1421
9 Магдебург1421
10 Гамбург1320
11 Дармштадт 981319
12 Нюрнберг1318
13 Шальке-041413
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1312
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян137

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