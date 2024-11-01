Кёльн - Ганновер-96 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
30 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Ганновер-96, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|24.09.2017
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|12.03.2016
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|18.10.2015
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|21.02.2015
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|24.09.2014
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|18.03.2012
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 1
|16.10.2011
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|11.03.2011
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|23.10.2010
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|24
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|14
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|13
|23
|4
|Эльверсберг
|13
|22
|5
|Ганновер-96
|13
|22
|6
|Кёльн
|13
|21
|7
|Фортуна
|13
|21
|8
|Герта
|14
|21
|9
|Магдебург
|14
|21
|10
|Гамбург
|13
|20
|11
|Дармштадт 98
|13
|19
|12
|Нюрнберг
|13
|18
|13
|Шальке-04
|14
|13
|14
|Гройтер Фюрт
|13
|13
|15
|Айнтрахт Б
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Ян
|13
|7