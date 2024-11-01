Гронинген - Виллем II 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
30 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Виллем II, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Этьен Вассен
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|26
|нп
|Thom van Bergen
|29
|нп
|Постема Романо
|1
|вр
|Томас Дидийон
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|8
|пз
|Йессе Босх
|7
|пз
|Ник Додеман
|34
|пз
|Amine Lachkar
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|26.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|28.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|03.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|02.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|17.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 1
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|16
|10
|Виллем II
|13
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|16
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|ПЕК Зволле
|13
|12
|15
|Гронинген
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5