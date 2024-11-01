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Гронинген - Виллем II 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
30 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Гронинген
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Виллем II, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Виллем II
Тилбург
1НидерландыврЭтьен Вассен
3НидерландызщТеймен Блокзейл
67НидерландызщSven Bouland
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НорвегияпзЙохан Хове
10ИталияпзЛучано Валенте
26НидерландынпThom van Bergen
29НидерландынпПостема Романо
1ФранцияврТомас Дидийон
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
25БельгиязщМикаэль Тирпан
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
33НидерландызщТомми Сент-Яго
16НидерландыпзРинго Мервелд
8НидерландыпзЙессе Босх
7НидерландыпзНик Додеман
34НидерландыпзAmine Lachkar
14БельгияпзCisse Sandra
9БельгиянпКиан Васен
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
19.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаВиллем II1 : 3Гронинген
26.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГронинген1 : 0Виллем II
18.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турВиллем II2 : 1Гронинген
14.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турВиллем II2 : 3Гронинген
29.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГронинген1 : 0Виллем II
28.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турВиллем II3 : 1Гронинген
03.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГронинген2 : 0Виллем II
02.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турВиллем II1 : 2Гронинген
17.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турГронинген0 : 1Виллем II
21.01.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турВиллем II1 : 1Гронинген
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур5 : 0Гронинген
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турГронинген1 : 0
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур6 : 0Гронинген
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 5Гронинген
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0Гронинген
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турВиллем II2 : 2
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 2Виллем II
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турВиллем II0 : 1
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд2 : 3 ДВВиллем II
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1317
9 НЕК Неймеген1316
10 Виллем II1316
11 НАК Бреда1316
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 ПЕК Зволле1312
15 Гронинген1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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