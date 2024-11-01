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Фейеноорд - Фортуна 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Фейеноорд
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Фортуна, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
22ГерманияврТимон Велленройтер
2НидерландызщБарт Ниувкоп
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
4Южная КореяпзХван Ин Бём
27НидерландыпзАнтони Миламбо
14БразилияпзИгор Пайшао
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19АргентинанпХулиан Карранса
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
4БельгиязщШон Адевойе
14БразилиязщРодриго Гут
6НидерландызщСиб ван Оттеле
12ПортугалияпзИву Пинту
32ФранцияпзRosier Loreintz
33АргентинапзЭсекьель Бульяуде
11ФранцияпзMakan Aiko
8НидерландынпЯспер Дахлаус
23Кабо-ВерденпАлессио да Круз
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФортуна0 : 1Фейеноорд
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФейеноорд0 : 0Фортуна
26.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турФортуна2 : 4Фейеноорд
22.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турФейеноорд1 : 1Фортуна
01.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна1 : 3Фейеноорд
05.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФейеноорд5 : 0Фортуна
04.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФейеноорд2 : 0Фортуна
22.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турФортуна1 : 3Фейеноорд
22.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФейеноорд2 : 1Фортуна
28.01.2020Кубок Нидерландов1/8 финалаФортуна1 : 2 ДВФейеноорд
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 3Фейеноорд
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турФейеноорд3 : 0
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 4Фейеноорд
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турФейеноорд1 : 3
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турФейеноорд3 : 2
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турФортуна1 : 2
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур3 : 1Фортуна
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турФортуна3 : 0
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 4Фортуна
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турФортуна1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1317
9 НЕК Неймеген1316
10 Виллем II1316
11 НАК Бреда1316
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 ПЕК Зволле1312
15 Гронинген1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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