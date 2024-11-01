Фейеноорд - Фортуна 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Фортуна, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|27
|пз
|Антони Миламбо
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|11
|пз
|Makan Aiko
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|23
|нп
|Алессио да Круз
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Данни Бёйс
История личных встреч
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|26.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 3
|22.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|28.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|16
|10
|Виллем II
|13
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|16
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|ПЕК Зволле
|13
|12
|15
|Гронинген
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5