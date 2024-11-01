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Риу Аве - Морейренсе 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
30 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Риу Аве
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
18 Бразилия вр Жонатан
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
4 Бразилия зщ Patrick
17 Греция пз Мариус Врусаи
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
19 Португалия пз Кику Бондозу
77 Португалия нп Фабиу Роналду
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
40 Бразилия вр Кевин
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
2 Бразилия зщ Фабиано
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
11 Бразилия пз Алан де Соуза
80 Гана пз Лоуренс Офори
6 Португалия пз Рубен Рамуш
77 Бразилия пз Gabrielzinho
31 Бразилия пз Мадсон
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0Риу Аве
01.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4Морейренсе
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе1 : 1Риу Аве
31.10.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 0Морейренсе
12.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 1Риу Аве
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 1Морейренсе
03.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 2Риу Аве
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Морейренсе
22.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Морейренсе2 : 1Риу Аве
08.12.2017 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 1Морейренсе
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Риу Аве
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 2Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Риу Аве
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВРиу Аве
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Морейренсе
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 2Морейренсе
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Риу Аве1112
11 Жил Висенте1110
12 Эшторил1110
13 АВС1110
14 Боавишта119
15 Эштрела119
16
Стыковая зона
Арока118
17
Зона вылета
Насьонал108
18
Зона вылета
Фаренсе115

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