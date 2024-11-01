Риу Аве - Морейренсе 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
30 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|4
|зщ
|Patrick
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|19
|пз
|Кику Бондозу
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
|40
|вр
|Кевин
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|2
|зщ
|Фабиано
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|11
|пз
|Алан де Соуза
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|77
|пз
|Gabrielzinho
|31
|пз
|Мадсон
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|08.12.2017
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Риу Аве
|11
|12
|11
|Жил Висенте
|11
|10
|12
|Эшторил
|11
|10
|13
|АВС
|11
|10
|14
|Боавишта
|11
|9
|15
|Эштрела
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5