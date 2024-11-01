Атлетико Минейро - Ботафого 30 Ноября прямая трансляция
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Ботафого, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|08.07.2024
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 0
|08.11.2022
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|18.07.2022
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|26.11.2020
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|20.08.2020
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|05.12.2019
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|08.09.2019
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|24.11.2024
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|27.11.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|06.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|0 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Атлетико Минейро
Ривер Плейт
|3 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Пеньяроль
|5 : 0
|3 : 1
Финал
| Атлетико Минейро
Ботафого
|30.11