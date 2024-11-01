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Атлетико Минейро - Ботафого 30 Ноября прямая трансляция

30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, Финал
Атлетико Минейро
Ботафого

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Ботафого, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 0Ботафого
08.07.2024 Бразилия - Серия А 15-й тур Ботафого3 : 0Атлетико Минейро
17.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур Атлетико Минейро1 : 0Ботафого
08.05.2023 Бразилия - Серия А 4-й тур Ботафого2 : 0Атлетико Минейро
08.11.2022 Бразилия - Серия А 36-й тур Атлетико Минейро0 : 2Ботафого
18.07.2022 Бразилия - Серия А 17-й тур Ботафого0 : 1Атлетико Минейро
26.11.2020 Бразилия - Серия А 23-й тур Атлетико Минейро2 : 1Ботафого
20.08.2020 Бразилия - Серия А 4-й тур Ботафого2 : 1Атлетико Минейро
05.12.2019 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Минейро2 : 0Ботафого
08.09.2019 Бразилия - Серия А 18-й тур Ботафого2 : 1Атлетико Минейро
27.11.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Атлетико Минейро2 : 3
24.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур 2 : 2Атлетико Минейро
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 0Ботафого
17.11.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур 1 : 0Атлетико Минейро
14.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур 0 : 0Атлетико Минейро
27.11.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур 1 : 3Ботафого
24.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого1 : 1
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 0Ботафого
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого0 : 0
06.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур Ботафого3 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 1 : 0
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 2 : 0
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 0 : 0
1/2 финала
Команда12
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
3 : 0 0 : 0
Команда12
Ботафого
Пеньяроль
5 : 0 3 : 1
Финал
Атлетико Минейро
Ботафого
30.11

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