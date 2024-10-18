ГКС Катовице - Лехия 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: ГКС Катовице (Катовице, Польша), вместимость: 6710
30 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Лехия, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ГКС Катовице (Катовице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Лехия
Гданьск
История личных встреч
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
|04.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 3
|18.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|16
|33
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|16
|32
|4
|Краковия
|17
|30
|5
|Легия
|16
|28
|6
|Погонь
|16
|25
|7
|Мотор
|16
|24
|8
|Гурник З
|16
|24
|9
|Видзев
|16
|22
|10
|Пяст
|16
|20
|11
|Заглембе Л
|17
|19
|12
|ГКС Катовице
|16
|19
|13
|Сталь
|16
|18
|14
|Корона
|16
|17
|15
|Радомяк
|15
|16
| 16
Зона вылета
|Пуща
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|10