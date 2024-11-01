Зенит - Крылья Советов 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|22.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|17
|23
|8
|Рубин
|17
|23
|9
|Акрон
|17
|19
|10
|Пари Нижний Новгород
|17
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|16
|12
|Крылья Советов
|16
|15
| 13
Стыковая зона
|Химки
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Факел
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8