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Зенит - Крылья Советов 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
ЗенитКрылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4Зенит
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0Крылья Советов
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 1Крылья Советов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 0Зенит
22.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Зенит3 : 0Крылья Советов
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1 : 2Зенит
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 1Зенит
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Зенит
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Зенит
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов2 : 1
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Крылья Советов
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Крылья Советов
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Пари Нижний Новгород1716
11 Динамо Мх1616
12 Крылья Советов1615
13
Стыковая зона
Химки1613
14
Стыковая зона
Факел1613
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург178

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