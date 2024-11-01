Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Марку Силва
История личных встреч
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|19.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 3
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|22
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Брентфорд
|13
|20
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|9
|Астон Вилла
|12
|19
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|18
|12
|Фулхэм
|12
|18
|13
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5