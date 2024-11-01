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Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
18 Бразилия пз Андреас Перейра
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Португалия Марку Силва
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Фулхэм
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 4
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Фулхэм
04.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм2 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Фулхэм
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Фулхэм1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
5
Лига Европы
Челси1222
6 Ноттингем Форест1322
7 Брентфорд1320
8 Тоттенхэм Хотспур1219
9 Астон Вилла1219
10 Ньюкасл Юнайтед1319
11 Борнмут1318
12 Фулхэм1218
13 Манчестер Юнайтед1216
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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