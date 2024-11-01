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Челси - Астон Вилла 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Челси
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2Челси
07.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Астон Вилла1 : 3Челси
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Челси0 : 0Астон Вилла
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Астон Вилла
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла1 : 3Челси
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси3 : 0Астон Вилла
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 0 : 2Челси
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Челси8 : 0
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Челси
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Астон Вилла0 : 0
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 2
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Астон Вилла
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Астон Вилла
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 4 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Челси» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
5
Лига Европы
Челси1222
6 Ноттингем Форест1322
7 Брентфорд1320
8 Тоттенхэм Хотспур1219
9 Астон Вилла1219
10 Ньюкасл Юнайтед1319
11 Борнмут1318
12 Фулхэм1218
13 Манчестер Юнайтед1216
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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