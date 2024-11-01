Челси - Астон Вилла 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Унаи Эмери
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|8 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Челси» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|22
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Брентфорд
|13
|20
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|9
|Астон Вилла
|12
|19
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|18
|12
|Фулхэм
|12
|18
|13
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5