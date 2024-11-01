Манчестер Юнайтед - Эвертон 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Шон Дайч
История личных встреч
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|22
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Брентфорд
|13
|20
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|9
|Астон Вилла
|12
|19
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|18
|12
|Фулхэм
|12
|18
|13
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5