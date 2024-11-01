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Манчестер Юнайтед - Эвертон 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Шон Дайч
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Эвертон0 : 0
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Эвертон
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Эвертон
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон1 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
5
Лига Европы
Челси1222
6 Ноттингем Форест1322
7 Брентфорд1320
8 Тоттенхэм Хотспур1219
9 Астон Вилла1219
10 Ньюкасл Юнайтед1319
11 Борнмут1318
12 Фулхэм1218
13 Манчестер Юнайтед1216
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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