Ливерпуль - Манчестер Сити 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|20
|пз
|Бернарду Силва
|27
|пз
|Матеус Нунес
|47
|нп
|Фил Фоден
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Арне Слот
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|22
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Брентфорд
|13
|20
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|9
|Астон Вилла
|12
|19
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|18
|12
|Фулхэм
|12
|18
|13
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5