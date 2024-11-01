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Ливерпуль - Манчестер Сити 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
2 Англия зщ Джозеф Гомес
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уокер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
19 Германия пз Илкай Гюндоган
20 Португалия пз Бернарду Силва
27 Португалия пз Матеус Нунес
47 Англия нп Фил Фоден
10 Англия нп Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии - 2022 Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
07.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль2 : 0
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ливерпуль
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль2 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль4 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити3 : 3
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити0 : 4
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Манчестер Сити
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 1Манчестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
5
Лига Европы
Челси1222
6 Ноттингем Форест1322
7 Брентфорд1320
8 Тоттенхэм Хотспур1219
9 Астон Вилла1219
10 Ньюкасл Юнайтед1319
11 Борнмут1318
12 Фулхэм1218
13 Манчестер Юнайтед1216
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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