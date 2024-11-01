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Реал Мадрид - Хетафе 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Реал Мадрид
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
35ИспаниязщРауль Асенсио
8УругвайпзФедерико Вальверде
19ИспанияпзДаниель Себальос
21ИспанияпзБраим Диас
5АнглияпзДжуд Беллингем
16Бразилиянп Эндрик
9ФранциянпКилиан Мбаппе
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
12КамерунзщАллан Ньом
5ИспанияпзЛуис Милья
20ИспанияпзЙеллу Сантьяго
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
18УругвайнпАльваро Родригес
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
01.02.2024Испания - Примера20-й турХетафе0 : 2Реал Мадрид
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Хетафе
13.05.2023Испания - Примера34-й турРеал Мадрид1 : 0Хетафе
08.10.2022Испания - Примера8-й турХетафе0 : 1Реал Мадрид
09.04.2022Испания - Примера31-й турРеал Мадрид2 : 0Хетафе
02.01.2022Испания - Примера19-й турХетафе1 : 0Реал Мадрид
18.04.2021Испания - Примера33-й турХетафе0 : 0Реал Мадрид
09.02.2021Испания - Примера1-й турРеал Мадрид2 : 0Хетафе
02.07.2020Испания - Примера33-й турРеал Мадрид1 : 0Хетафе
04.01.2020Испания - Примера19-й турХетафе0 : 3Реал Мадрид
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 0Реал Мадрид
24.11.2024Испания — Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турРеал Мадрид1 : 3
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4
26.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 3Хетафе
22.11.2024Испания — Примера14-й турХетафе2 : 0
10.11.2024Испания — Примера13-й турХетафе0 : 1
04.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Хетафе
27.10.2024Испания — Примера11-й турХетафе1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Мальорка1524
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1423
7 Осасуна1422
8 Жирона1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1413
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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