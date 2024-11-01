Реал Мадрид - Хетафе 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|21
|пз
|Браим Диас
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|16
|нп
|Эндрик
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Йеллу Сантьяго
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|18
|нп
|Альваро Родригес
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|01.02.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|09.02.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 3
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|15
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|14
|23
|7
|Осасуна
|14
|22
|8
|Жирона
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9