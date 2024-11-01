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Райо Вальекано - Атлетик Б 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
01 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Райо Вальекано
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
15ИспанияпзХерард Гумбау
23ИспанияпзОскар Мартин
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11Гвинея-БисаунпАльваро Джало
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
25.05.2024Испания - Примера38-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
02.12.2023Испания - Примера15-й турАтлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022Испания - Примера6-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022Испания - Примера22-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021Испания - Примера6-й турАтлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019Испания - Примера32-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
24.10.2018Испания - Примера3-й турРайо Вальекано1 : 1Атлетик Б
10.04.2016Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 0Райо Вальекано
29.11.2015Испания - Примера13-й турРайо Вальекано0 : 3Атлетик Б
24.11.2024Испания — Примера14-й тур1 : 0Райо Вальекано
08.11.2024Испания — Примера13-й турРайо Вальекано1 : 3
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Райо Вальекано
26.10.2024Испания — Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 0Райо Вальекано
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАтлетик Б3 : 0
24.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетик Б1 : 0
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 1Атлетик Б
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетик Б
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Мальорка1524
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1423
7 Осасуна1422
8 Жирона1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1413
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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