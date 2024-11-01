Райо Вальекано - Атлетик Б 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
01 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|23
|пз
|Оскар Мартин
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Альваро Джало
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|24.10.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|29.11.2015
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|15
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|14
|23
|7
|Осасуна
|14
|22
|8
|Жирона
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9