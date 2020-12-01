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Удинезе - Дженоа 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Удинезе
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
40НигерияврМадука Окойе
27БельгиязщКристиан Кабазель
30АргентиназщЛаутаро Хианетти
95ФранциязщСулейман Туре
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
33ЗимбабвезщДжордан Земура
8СловенияпзСанди Ловрич
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
6ИспанияпзОйер Саррага
10ФранциянпФлорьян Товен
9АнглиянпКинан Дэвис
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2НорвегияпзМортен Торсбю
32ДанияпзМортен Френнруп
23ИталияпзФабио Миретти
47ХорватияпзМилан Бадель
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
24.02.2024Италия - Серия А26-й турДженоа2 : 0Удинезе
01.10.2023Италия - Серия А7-й турУдинезе2 : 2Дженоа
22.01.2022Италия - Серия А23-й турДженоа0 : 0Удинезе
28.11.2021Италия - Серия А14-й турУдинезе0 : 0Дженоа
13.03.2021Италия - Серия А27-й турДженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020Италия - Серия А30-й турУдинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019Италия - Серия А11-й турДженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019Италия - Серия А29-й турУдинезе2 : 0Дженоа
28.10.2018Италия - Серия А10-й турДженоа2 : 2Удинезе
25.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 1Удинезе
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур2 : 1Удинезе
02.11.2024Италия — Серия А11-й турУдинезе0 : 2
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур3 : 2Удинезе
25.10.2024Италия — Серия А9-й турУдинезе2 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 2
07.11.2024Италия — Серия А12-й турДженоа1 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Дженоа
31.10.2024Италия — Серия А10-й турДженоа0 : 1
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур3 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1416
11 Торино1315
12 Кальяри1414
13 Рома1313
14 Лечче1312
15 Парма1312
16 Верона1412
17 Комо1411
18
Зона вылета
Дженоа1311
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция138

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