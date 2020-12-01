Удинезе - Дженоа 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|6
|пз
|Ойер Саррага
|10
|нп
|Флорьян Товен
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|47
|пз
|Милан Бадель
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Кальяри
|14
|14
|13
|Рома
|13
|13
|14
|Лечче
|13
|12
|15
|Парма
|13
|12
|16
|Верона
|14
|12
|17
|Комо
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8