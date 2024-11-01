Торино - Наполи 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|18
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Антонио Конте
История личных встреч
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Кальяри
|14
|14
|13
|Рома
|13
|13
|14
|Лечче
|13
|12
|15
|Парма
|13
|12
|16
|Верона
|14
|12
|17
|Комо
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8