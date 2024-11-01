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Торино - Наполи 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Торино
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
16НорвегиязщМаркус Педерсен
20АвстриязщВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
28ИталияпзСамуэле Риччи
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
18ШотландиянпЧе Адамс
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
08.03.2024Италия - Серия А28-й турНаполи1 : 1Торино
07.01.2024Италия - Серия А19-й турТорино3 : 0Наполи
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турТорино0 : 4Наполи
01.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турНаполи3 : 1Торино
07.05.2022Италия - Серия А36-й турТорино0 : 1Наполи
17.10.2021Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 0Торино
26.04.2021Италия - Серия А33-й турТорино0 : 2Наполи
23.12.2020Италия - Серия А14-й турНаполи1 : 1Торино
29.02.2020Италия - Серия А26-й турНаполи2 : 1Торино
06.10.2019Италия - Серия А7-й турТорино0 : 0Наполи
24.11.2024Италия — Серия А13-й турТорино1 : 1
09.11.2024Италия — Серия А12-й тур2 : 0Торино
03.11.2024Италия — Серия А11-й турТорино0 : 1
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Торино
25.10.2024Италия — Серия А9-й турТорино1 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Наполи
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Наполи
26.10.2024Италия — Серия А9-й турНаполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1416
11 Торино1315
12 Кальяри1414
13 Рома1313
14 Лечче1312
15 Парма1312
16 Верона1412
17 Комо1411
18
Зона вылета
Дженоа1311
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция138

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