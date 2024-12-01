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Парма - Лацио 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Парма
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лацио, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Лацио
Рим
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
8АргентинапзНауэль Эстевес
98РумынияпзДеннис Ман
19ШвейцарияпзСимон Зом
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
18ДаниянпГустав Исаксен
11АргентинанпВалентин Кастельянос
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияМарко Барони
История личных встреч
12.05.2021Италия - Серия А36-й турЛацио1 : 0Парма
21.01.2021Кубок Италии1/8 финалаЛацио2 : 1Парма
10.01.2021Италия - Серия А17-й турПарма0 : 2Лацио
09.02.2020Италия - Серия А23-й турПарма0 : 1Лацио
22.09.2019Италия - Серия А4-й турЛацио2 : 0Парма
17.03.2019Италия - Серия А28-й турЛацио4 : 1Парма
21.10.2018Италия - Серия А9-й турПарма0 : 2Лацио
29.04.2015Италия - Серия А33-й турЛацио4 : 0Парма
07.12.2014Италия - Серия А14-й турПарма1 : 2Лацио
30.03.2014Италия - Серия А31-й турЛацио3 : 2Парма
23.11.2024Италия — Серия А13-й турПарма1 : 3
09.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 2Парма
04.11.2024Италия — Серия А11-й турПарма0 : 1
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур2 : 2Парма
27.10.2024Италия — Серия А9-й турПарма1 : 1
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турЛацио0 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й турЛацио3 : 0
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур0 : 1Лацио
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турЛацио2 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й турЛацио2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1416
11 Торино1315
12 Кальяри1414
13 Рома1313
14 Лечче1312
15 Парма1312
16 Верона1412
17 Комо1411
18
Зона вылета
Дженоа1311
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция138

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