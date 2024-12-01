Парма - Лацио 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лацио, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Лацио
Рим
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Марко Барони
История личных встреч
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|21.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|29.04.2015
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 0
|07.12.2014
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.03.2014
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Кальяри
|14
|14
|13
|Рома
|13
|13
|14
|Лечче
|13
|12
|15
|Парма
|13
|12
|16
|Верона
|14
|12
|17
|Комо
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8