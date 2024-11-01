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Твенте - Гоу Эхед Иглс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Твенте
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
17 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
41 Нидерланды пз Гейс Бесселинк
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Твенте
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Твенте
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте1 : 1Гоу Эхед Иглс
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Гоу Эхед Иглс
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 5Гоу Эхед Иглс
24.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
18.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Твенте0 : 1Гоу Эхед Иглс
02.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Твенте0 : 1
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Твенте
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Твенте2 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 2Твенте
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 0 : 1Твенте
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
9 Фортуна1317
10 НЕК Неймеген1316
11 Виллем II1416
12 Гронинген1415
13 Херенвен1415
14 Хераклес1313
15 ПЕК Зволле1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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