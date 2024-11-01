Твенте - Гоу Эхед Иглс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|41
|пз
|Гейс Бесселинк
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Рене Хаке
История личных встреч
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 3
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 5
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 2
|18.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 1
|02.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
|9
|Фортуна
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|Херенвен
|14
|15
|14
|Хераклес
|13
|13
|15
|ПЕК Зволле
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6