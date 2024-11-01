НЕК Неймеген - Аякс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
01 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|10
|нп
|Чуба Акпом
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|05.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|5 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
|9
|Фортуна
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|Херенвен
|14
|15
|14
|Хераклес
|13
|13
|15
|ПЕК Зволле
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6