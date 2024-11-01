04:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 декабря
Свернуть список

НЕК Неймеген - Аякс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
01 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
7 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
10 Англия нп Чуба Акпом
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
05.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 0НЕК Неймеген
08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген1 : 1Аякс
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген0 : 1Аякс
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген1 : 5Аякс
20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген0 : 2Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген4 : 3 ДВ
25.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 0Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс2 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 2Аякс
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Аякс5 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Аякс3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
9 Фортуна1317
10 НЕК Неймеген1316
11 Виллем II1416
12 Гронинген1415
13 Херенвен1415
14 Хераклес1313
15 ПЕК Зволле1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close