04:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 декабря
Свернуть список

Эшторил - Фамаликан 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
01 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Эшторил
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фамаликан, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
27 Испания вр Хоэль Роблес
20 Португалия зщ Wagner Pina
25 Австрия зщ Феликс Бахер
44 Того зщ Кевен Бома
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
6 Испания пз Алехандро Орельяна
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
9 Испания нп Алехандро Маркес
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
10 Португалия пз Рошинья
20 Португалия пз Gustavo Sa
23 Португалия пз Жил Диаш
11 Испания нп Oscar Aranda
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Эшторил1 : 0Фамаликан
17.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 1Эшторил
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 0Эшторил
15.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 5-й тур Эшторил0 : 1Фамаликан
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Эшторил2 : 0Фамаликан
29.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан3 : 1Эшторил
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Эшторил2 : 2Фамаликан
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фамаликан1 : 0Эшторил
19.05.2019 Португалия - Сегунда 34-й тур Эшторил2 : 1Фамаликан
14.01.2019 Португалия - Сегунда 17-й тур Фамаликан2 : 0Эшторил
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 4 : 0Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 0 4 : 3Эшторил
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 0Эшторил
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 3Фамаликан
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1113
11 Боавишта1210
12 Жил Висенте1110
13 Эшторил1110
14 АВС1110
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока118
18
Зона вылета
Фаренсе128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close