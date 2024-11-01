Эшторил - Фамаликан 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
01 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фамаликан, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|20
|зщ
|Wagner Pina
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|44
|зщ
|Кевен Бома
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|10
|пз
|Рошинья
|20
|пз
|Gustavo Sa
|23
|пз
|Жил Диаш
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|29.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|19.05.2019
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|2 : 1
|14.01.2019
|Португалия - Сегунда
|17-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|11
|13
|11
|Боавишта
|12
|10
|12
|Жил Висенте
|11
|10
|13
|Эшторил
|11
|10
|14
|АВС
|11
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8