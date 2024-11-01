Арока - Бенфика 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Бенфика
Лиссабон
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|89
|пз
|Педру Сантуш
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|пз
|Хасон
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|9
|нп
|Артур Кабрал
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|11
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|11
|21
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|11
|13
|11
|Боавишта
|12
|10
|12
|Жил Висенте
|11
|10
|13
|Эшторил
|11
|10
|14
|АВС
|11
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8