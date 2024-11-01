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Арока - Бенфика 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Арока
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Бенфика
Лиссабон
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
13 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
27 Мали зщ Амаду Данте
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
89 Португалия пз Педру Сантуш
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания пз Хасон
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
9 Бразилия нп Артур Кабрал
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0Арока
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока0 : 3Бенфика
01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Арока0 : 3Бенфика
05.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Бенфика4 : 0Арока
21.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Арока0 : 2Бенфика
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Арока
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
10.02.2017 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 0Арока
09.09.2016 Португалия - Примейра 4-й тур Арока1 : 2Бенфика
23.01.2016 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 1Арока
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Арока1 : 2
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0Арока
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Арока1 : 2
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 1Арока
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Арока
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Бенфика
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика4 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Бенфика
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1133
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1127
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1025
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1121
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1113
11 Боавишта1210
12 Жил Висенте1110
13 Эшторил1110
14 АВС1110
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока118
18
Зона вылета
Фаренсе128

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