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Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
01 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ульм 1846
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Гройтер Фюрт, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Ульм 1846
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Ульм 1846
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ульм 18460 : 0
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Ульм 1846
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ульм 18460 : 1
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт2 : 3
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт1 : 5
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 0Гройтер Фюрт
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 4Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071427
2
Повышение
Кайзерслаутерн1423
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961423
4 Карлсруэ1323
5 Эльверсберг1422
6 Кёльн1422
7 Фортуна1321
8 Герта1421
9 Магдебург1421
10 Гамбург1320
11 Дармштадт 981319
12 Нюрнберг1318
13 Шальке-041413
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян148

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