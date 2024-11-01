Гагра - Сабуртало 01 Декабря прямая трансляция
01 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Сабуртало, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|28.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|2 : 0
|22.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|4 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|34
|71
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|34
|67
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|34
|65
|4
|Динамо Бт
|34
|52
|5
|Самгурали
|34
|40
|6
|Динамо Тб
|34
|39
|7
|Гагра
|34
|35
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|34
|35
| 9
Стыковая зона
|Телави
|34
|31
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|34
|27