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Гагра - Сабуртало 01 Декабря прямая трансляция

01 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 35-й тур
Гагра
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Сабуртало, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1Гагра
28.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Гагра4 : 0Сабуртало
11.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1Гагра
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Гагра2 : 1Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0Гагра
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра1 : 2Сабуртало
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
08.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Гагра
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра3 : 3Сабуртало
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 2 : 0Гагра
22.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Гагра2 : 0
10.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 4 : 2Гагра
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Гагра2 : 1
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Гагра3 : 1
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Сабуртало1 : 1
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 0 : 1Сабуртало
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Сабуртало3 : 2
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 0 : 2Сабуртало
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3471
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3467
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3465
4 Динамо Бт3452
5 Самгурали3440
6 Динамо Тб3439
7 Гагра3435
8
Стыковая зона
Колхети-19133435
9
Стыковая зона
Телави3431
10
Зона вылета
Самтредиа3427

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