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Рома - Аталанта 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Рома
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Аталанта, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Аталанта
Бергамо
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция зщ Зеки Челик
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
4 Италия пз Бриан Кристанте
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
8 Хорватия пз Марио Пашалич
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Рома
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Рома1 : 1Аталанта
24.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Аталанта3 : 1Рома
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Рома0 : 1Аталанта
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Рома1 : 0Аталанта
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 4Рома
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Рома1 : 1Аталанта
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта4 : 1Рома
15.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта2 : 1Рома
25.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Рома0 : 2Аталанта
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Рома
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 0Рома
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Рома2 : 3
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Рома
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 3 : 2Рома
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 6Аталанта
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Аталанта
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Аталанта2 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 2Аталанта
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 3Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1415
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1313
16 Лечче1312
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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