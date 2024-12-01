Рома - Аталанта 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Аталанта, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Аталанта
Бергамо
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Марио Пашалич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 4
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 1
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 6
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|14
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|13
|13
|16
|Лечче
|13
|12
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8