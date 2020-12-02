Порту - Каза Пия 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|9
|нп
|Саму Омородион
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|89
|пз
|Адриан Краев
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Нуну Морейра
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|11
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|12
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|11
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|11
|10
|14
|АВС
|11
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8