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Порту - Каза Пия 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Порту
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
3 Португалия зщ Тьягу Джало
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
10 Португалия пз Фабиу Виейра
9 Испания нп Саму Омородион
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
89 Болгария пз Адриан Краев
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Португалия нп Нуну Морейра
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2Порту
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Порту3 : 1Каза Пия
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1Каза Пия
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Порту
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 1Порту
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 1Порту
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Порту4 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Каза Пия3 : 0
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 1
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Каза Пия
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1233
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1128
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1127
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1217
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1113
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1110
14 АВС1110
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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