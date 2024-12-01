02:38 ()
Свернуть список

Ипсвич Таун - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
03 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ипсвич Таун
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кристал Пэлас
Лондон
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
28 Мали пз Шейк Дукуре
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кристал Пэлас2 : 1Ипсвич Таун
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ипсвич Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 3Ипсвич Таун
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close