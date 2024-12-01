Ипсвич Таун - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
03 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5