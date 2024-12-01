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Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
03 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Лестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
4 Испания пз Карлос Солер
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Лестер Сити
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Хэм Юнайтед
23.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1Лестер Сити
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Лестер Сити
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити0 : 3Вест Хэм Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Лестер Сити
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Лестер Сити
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Лестер Сити1 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Лестер Сити
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Лестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Лестер Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 5 : 2Лестер Сити
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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