Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
03 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|4
|пз
|Карлос Солер
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|23.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5