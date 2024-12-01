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Вердер - Дармштадт 98 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
03 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Вердер
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Дармштадт 98, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Дармштадт 98
Дармштадт
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврМарсель Шуэн
2ИспаниязщСерхио Лопес
38ГерманиязщКлеменс Ридель
20СербиязщАлександар Вукотич
15БолгарияпзФабиан Нюрнбергер
18ГерманияпзФилипп Фёрстер
17ГерманияпзКай Клефиш
16ГерманияпзАндреас Мюллер
34ФранциянпКилиан Корредор
7ШвециянпИсак Лидберг
9ШотландиянпФразер Хорнби
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1Дармштадт 98
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 984 : 2Вердер
19.03.2022Германия - Вторая Бундеслига27-й турВердер1 : 0Дармштадт 98
17.10.2021Германия - Вторая Бундеслига10-й турДармштадт 983 : 0Вердер
04.03.2017Германия - Бундеслига23-й турВердер2 : 0Дармштадт 98
01.10.2016Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 982 : 2Вердер
27.02.2016Германия - Бундеслига23-й турВердер2 : 2Дармштадт 98
22.09.2015Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 982 : 1Вердер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турВердер2 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Вердер
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Вердер
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 1Вердер
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турДармштадт 980 : 0
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур1 : 2Дармштадт 98
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турДармштадт 983 : 1
02.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й тур1 : 5Дармштадт 98
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 3 ДВДармштадт 98
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
03.12
Ян
Штутгарт
03.12
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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