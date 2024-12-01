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Бавария - Байер 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
03 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Бавария
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
25ГерманиянпТомас Мюллер
1ФинляндияврЛукаш Градецки
30НидерландызщЖереми Фримпонг
23ФранциязщНорди Мукиэле
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия - Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турБавария1 : 1Байер
17.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБайер1 : 5Бавария
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турБавария2 : 0Байер
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 2Бавария
04.07.2020Кубок ГерманииФиналБайер2 : 4Бавария
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Бавария
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБавария1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 1Бавария
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБавария1 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Байер
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБайер5 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Байер
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Германии: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
03.12
Ян
Штутгарт
03.12
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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