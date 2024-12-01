Бавария - Байер 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
03 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|25
|нп
|Томас Мюллер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 5
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Германии: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|03.12
| Ян
Штутгарт
|03.12
| Вердер
Дармштадт 98
|03.12
| Бавария
Байер
|03.12
| Кёльн
Герта
|04.12
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|04.12
| Карлсруэ
Аугсбург
|04.12
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|04.12