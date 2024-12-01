Эуропа - Лас-Пальмас 03 Декабря прямая трансляция
03 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эуропа - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эуропа
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|01.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 7