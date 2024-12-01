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Эуропа - Лас-Пальмас 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Эуропа
Лас-Пальмас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эуропа - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эуропа
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Эуропа2 : 1
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Эуропа0 : 2
01.12.2021 Кубок Испании 1-й раунд Эуропа0 : 1
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 2Лас-Пальмас
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Лас-Пальмас2 : 3
08.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 3Лас-Пальмас
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 2 : 0Лас-Пальмас
31.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 7Лас-Пальмас

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