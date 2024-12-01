Арсенал - Манчестер Юнайтед 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
04 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Рубен Аморим
История личных встреч
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5