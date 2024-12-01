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Арсенал - Манчестер Юнайтед 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
04 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1Манчестер Юнайтед
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 5Арсенал
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 5Арсенал
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал3 : 0
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Арсенал
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Арсенал
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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