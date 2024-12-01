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Атлетик - Реал Мадрид 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетик Б
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
5 Испания зщ Ерай Альварес
3 Испания зщ Дани Вивиан
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
23 Испания пз Микель Хаурехисар
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
35 Испания зщ Рауль Асенсио
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
19 Испания пз Даниель Себальос
5 Англия пз Джуд Беллингем
10 Хорватия пз Лука Модрич
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетик Б
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 2Атлетик Б
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Атлетик Б3 : 0
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетик Б1 : 0
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 1Атлетик Б
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 2Атлетик Б
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 0
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 0Реал Мадрид
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 0 : 3Реал Мадрид
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Реал Мадрид4 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Реал Мадрид1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1433
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1526
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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