Атлетик - Реал Мадрид 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9