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Вольфсбург - Хоффенхайм 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
04 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Вольфсбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
20 Германия зщ Ридле Баку
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
39 Австрия нп Патрик Виммер
9 Алжир нп Мохамед Амура
11 Португалия нп Тьягу Томаш
1 Германия вр Оливер Бауман
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
7 Германия пз Том Бишоф
23 Чехия пз Адам Гложек
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
26 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
04.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Вольфсбург2 : 2Хоффенхайм
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2Вольфсбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург1 : 2Хоффенхайм
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вольфсбург
08.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм2 : 3Вольфсбург
23.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург1 : 1Хоффенхайм
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 5Вольфсбург
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 3Вольфсбург
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Вольфсбург1 : 1
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0 ДВ
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 0Хоффенхайм
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 3 : 0Хоффенхайм
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Хоффенхайм4 : 3
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Хоффенхайм
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Хоффенхайм2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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