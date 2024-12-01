Вольфсбург - Хоффенхайм 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
04 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|23
|пз
|Адам Гложек
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|26
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|23.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|03.12
| Бавария
Байер
|03.12
| Кёльн
Герта
|04.12
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|04.12
| Карлсруэ
Аугсбург
|04.12
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|04.12