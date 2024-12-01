Фиорентина - Эмполи 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|03.12
| Фиорентина
Эмполи
|04.12
| Лацио
Наполи
|05.12
| Ювентус
Кальяри
|17.12
| Аталанта
Чезена
|18.12
| Рома
Сампдория
|18.12
| Интер М
Удинезе
|19.12