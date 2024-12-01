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Фиорентина - Эмполи 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Фиорентина
Эмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Эмполи0 : 0Фиорентина
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 1Фиорентина
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина0 : 2Эмполи
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Фиорентина1 : 1Эмполи
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Эмполи0 : 0Фиорентина
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина1 : 0Эмполи
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Эмполи2 : 1Фиорентина
05.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 0Фиорентина
16.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Фиорентина3 : 1Эмполи
15.04.2017 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 2Эмполи
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Фиорентина3 : 2
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Фиорентина
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Фиорентина3 : 1
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Фиорентина
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Фиорентина
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Эмполи
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Эмполи1 : 1
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Эмполи
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Эмполи1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
03.12
Фиорентина
Эмполи
04.12
Лацио
Наполи
05.12
Ювентус
Кальяри
17.12
Аталанта
Чезена
18.12
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12

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