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Аякс - Утрехт 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
04 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
13 Турция зщ Ахметджан Каплан
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
38 Исландия нп Кристиан Хлинссон
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Дания пз Оскар Фрауло
7 Дания пз Виктор Йенсен
21 США пз Пакстен Ааронсон
22 Испания пз Мигель Родригес
19 Бельгия нп Антони Дескотт
20 Франция нп Йоанн Катлин
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс2 : 0Утрехт
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт4 : 3Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1Утрехт
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт0 : 2Аякс
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 3Аякс
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс0 : 1Утрехт
22.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс1 : 1Утрехт
16.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс5 : 4Утрехт
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт0 : 3Аякс
13.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Аякс5 : 1Утрехт
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Аякс
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 0Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс2 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 2Аякс
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Аякс5 : 0
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Утрехт2 : 5
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 4Утрехт
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1332
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1331
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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