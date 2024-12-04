Аякс - Утрехт 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
04 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|38
|нп
|Кристиан Хлинссон
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|22
|пз
|Мигель Родригес
|19
|нп
|Антони Дескотт
|20
|нп
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Рон Янс
История личных встреч
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|13.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6