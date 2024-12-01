Логроньес - Жирона 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УД Логроньес - Жирона, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УД Логроньес
Логроньо
Жирона
Жирона
История личных встреч
|09.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 4
|10.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0 ДВ
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|21.12.2022
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0