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Логроньес - Жирона 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
УД Логроньес
Жирона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УД Логроньес - Жирона, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
УД Логроньес
Логроньо
Жирона
Жирона
История личных встреч
09.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур УД Логроньес1 : 4Жирона
10.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Жирона2 : 0УД Логроньес
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд УД Логроньес1 : 0 ДВ
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд УД Логроньес0 : 2
04.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала УД Логроньес0 : 1
21.12.2022 Кубок Испании 2-й раунд УД Логроньес0 : 0 4 : 3
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 3 ДВУД Логроньес
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 2Жирона
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0Жирона
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Жирона4 : 1
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 0 : 1Жирона
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 0Жирона

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