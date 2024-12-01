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Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
05 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фулхэм
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
16 Норвегия пз Сандер Берге
18 Бразилия пз Андреас Перейра
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
19 Англия нп Рейсс Нелсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Дания пз Мэттью О'Райли
20 Камерун пз Карлос Балеба
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Фулхэм
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Фулхэм
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Фулхэм
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Фулхэм
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Фулхэм
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 4
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Фулхэм
04.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм2 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Фулхэм
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
4
Лига чемпионов
Арсенал1325
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1323
6 Ноттингем Форест1422
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Ньюкасл Юнайтед1420
10 Манчестер Юнайтед1319
11 Фулхэм1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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