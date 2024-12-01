Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
05 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|18
|пз
|Андреас Перейра
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Рейсс Нелсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|20
|пз
|Карлос Балеба
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Марку Силва
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|14
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|10
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|11
|Фулхэм
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5