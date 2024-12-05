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Олот - Севилья 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Олот
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олот - Севилья, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олот
Олот
Севилья
Севилья
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Олот1 : 1 4 : 3
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Олот0 : 4
13.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Олот1 : 1
06.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Олот0 : 3
30.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Олот
02.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Севилья1 : 1
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Севилья1 : 0
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 0Севилья
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Севилья0 : 2
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Севилья

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