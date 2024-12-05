Олот - Севилья 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олот - Севилья, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олот
Олот
Севилья
Севилья
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|13.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|30.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3