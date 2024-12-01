01:04 ()
Свернуть список

Сельта - Мальорка 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Сельта
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Испания вр Висенте Гуайта
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания зщ Оскар Мингеса
33 Испания пз Уго Сотело
6 Гвинея пз Илаш Мориба
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
17 Кот-д'Ивуар нп Жонатан Бамба
7 Испания нп Борха Иглесиас
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
8 Испания пз Ману Морланес
12 Португалия пз Саму Кошта
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Мальорка1 : 1Сельта
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Сельта0 : 1Мальорка
17.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Сельта0 : 1Мальорка
20.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка1 : 0Сельта
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Сельта4 : 3Мальорка
10.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Мальорка0 : 0Сельта
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Мальорка5 : 1Сельта
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Сельта2 : 2Мальорка
15.04.2013 Испания - Примера 31-й тур Мальорка1 : 0Сельта
18.11.2012 Испания - Примера 12-й тур Сельта1 : 1Мальорка
03.12.2024 Кубок Испании 2. 2-й тур 0 : 7Сельта
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 3 : 1Сельта
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Сельта2 : 2
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 2 : 2Сельта
04.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Сельта1 : 0
03.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Мальорка1 : 5
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Мальорка2 : 1
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 3Мальорка
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Мальорка0 : 1
01.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close