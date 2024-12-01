Сельта - Мальорка 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|33
|пз
|Уго Сотело
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|17.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 3
|10.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|15.04.2013
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.11.2012
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|0 : 7
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9