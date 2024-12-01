Интер М - Парма 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Парма, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Парма
Парма
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|11
|нп
|Хоакин Корреа
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|10.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2015
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|01.11.2014
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|14
|26
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|14
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8