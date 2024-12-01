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Интер М - Парма 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Интер М
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Парма, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Парма
Парма
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
11 Аргентина нп Хоакин Корреа
31 Япония вр Дзион Судзуки
26 Франция зщ Войо Кулибали
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Фабио Пеккья
История личных встреч
10.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 1 ДВПарма
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Парма0 : 2Интер М
04.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Парма1 : 2Интер М
31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Парма
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Парма1 : 2Интер М
26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Интер М2 : 2Парма
09.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Интер М
15.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Интер М0 : 1Парма
04.04.2015 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Парма
01.11.2014 Италия - Серия А 10-й тур Парма2 : 0Интер М
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Интер М1 : 0
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 5Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М1 : 0
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Интер М1 : 0
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Парма3 : 1
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Парма1 : 3
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Парма0 : 1
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Аталанта1431
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Интер М1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1426
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1415
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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