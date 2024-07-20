Радомяк - ГКС Катовице 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - ГКС Катовице, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Бруно Мигел Балтазар
История личных встреч
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|02.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
|04.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|17
|34
|4
|Краковия
|17
|30
|5
|Легия
|17
|29
|6
|Мотор
|17
|27
|7
|Гурник З
|17
|27
|8
|Погонь
|17
|26
|9
|ГКС Катовице
|17
|22
|10
|Видзев
|17
|22
|11
|Пяст
|17
|21
|12
|Сталь
|17
|19
|13
|Заглембе Л
|17
|19
|14
|Пуща
|17
|17
|15
|Корона
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|16
|10