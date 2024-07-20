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Радомяк - ГКС Катовице 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Радомяк
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - ГКС Катовице, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Португалия Бруно Мигел Балтазар
История личных встреч
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице1 : 2Радомяк
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 0Радомяк
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Радомяк1 : 2
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 1Радомяк
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Радомяк1 : 1
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Радомяк
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0ГКС Катовице
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 4ГКС Катовице
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур ГКС Катовице1 : 2
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 4 : 1ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1738
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1735
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1734
4 Краковия1730
5 Легия1729
6 Мотор1727
7 Гурник З1727
8 Погонь1726
9 ГКС Катовице1722
10 Видзев1722
11 Пяст1721
12 Сталь1719
13 Заглембе Л1719
14 Пуща1717
15 Корона1717
16
Зона вылета
Радомяк1616
17
Зона вылета
Лехия1711
18
Зона вылета
Шлёнск1610

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