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Ростов - Крылья Советов 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
07 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ростов
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Крылья Советов, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1Ростов
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
06.04.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Крылья Советов4 : 2Ростов
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Ростов
12.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Крылья Советов1 : 0Ростов
30.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Ростов4 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ростов
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ростов3 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 3Крылья Советов
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов2 : 1
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Крылья Советов
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1739
2 Краснодар1738
3 Спартак М1734
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Крылья Советов1718
11 Динамо Мх1717
12 Пари Нижний Новгород1716
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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