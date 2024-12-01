Ростов - Крылья Советов 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
07 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Крылья Советов, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|26.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|4 : 2
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|12.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|01.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|39
|2
|Краснодар
|17
|38
|3
|Спартак М
|17
|34
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Динамо М
|17
|32
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|17
|23
|8
|Рубин
|17
|23
|9
|Акрон
|17
|19
|10
|Крылья Советов
|17
|18
|11
|Динамо Мх
|17
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|17
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8