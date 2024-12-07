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Зенит - Акрон 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
ЗенитАкрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Акрон, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5Зенит
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4Зенит
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1 : 2Зенит
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 1Зенит
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Зенит
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Зенит
30.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Акрон1 : 0
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 0 : 1Акрон
22.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Акрон
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 4 : 0Акрон
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1739
2 Краснодар1738
3 Спартак М1734
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Крылья Советов1718
11 Динамо Мх1717
12 Пари Нижний Новгород1716
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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