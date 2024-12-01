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Динамо Мх - Рубин 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
07 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Динамо Мх
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Рубин, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 0Динамо Мх
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Рубин2 : 0Динамо Мх
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх0 : 1Рубин
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо Мх0 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Динамо Мх
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Динамо Мх
30.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Рубин
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 3 : 0Рубин
22.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин3 : 0
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Рубин
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1739
2 Краснодар1738
3 Спартак М1734
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Крылья Советов1718
11 Динамо Мх1717
12 Пари Нижний Новгород1716
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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