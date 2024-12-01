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Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
11 ДР Конго нп Йоан Висса
9 Бразилия нп Игор Тьяго
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
36 Англия пз Шон Лонгстафф
28 Англия пз Джо Уиллок
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Эдди Хау
История личных встреч
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Брентфорд
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брентфорд
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд4 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 0Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2
04.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брентфорд
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1423
6 Фулхэм1422
7 Ноттингем Форест1422
8 Астон Вилла1422
9 Борнмут1421
10 Тоттенхэм Хотспур1420
11 Брентфорд1420
12 Ньюкасл Юнайтед1420
13 Манчестер Юнайтед1419
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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