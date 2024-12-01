Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|11
|нп
|Йоан Висса
|9
|нп
|Игор Тьяго
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|28
|пз
|Джо Уиллок
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Эдди Хау
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|6
|Фулхэм
|14
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|22
|8
|Астон Вилла
|14
|22
|9
|Борнмут
|14
|21
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|11
|Брентфорд
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|14
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5