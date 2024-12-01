Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|6
|Фулхэм
|14
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|22
|8
|Астон Вилла
|14
|22
|9
|Борнмут
|14
|21
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|11
|Брентфорд
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|14
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5