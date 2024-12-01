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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ноттингем Форест2 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1423
6 Фулхэм1422
7 Ноттингем Форест1422
8 Астон Вилла1422
9 Борнмут1421
10 Тоттенхэм Хотспур1420
11 Брентфорд1420
12 Ньюкасл Юнайтед1420
13 Манчестер Юнайтед1419
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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