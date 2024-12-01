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Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
07 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Престон Норт Энд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Престон Норт Энд
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 3Престон Норт Энд
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд3 : 3Шеффилд Уэнсдей
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 1Престон Норт Энд
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Престон Норт Энд1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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