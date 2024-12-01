05:02 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 декабря
Свернуть список

Миллуолл - Ковентри Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Миллуолл
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Ковентри Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
11.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турКовентри Сити2 : 1Миллуолл
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМиллуолл0 : 3Ковентри Сити
14.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турКовентри Сити1 : 0Миллуолл
13.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМиллуолл3 : 2Ковентри Сити
29.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турКовентри Сити0 : 1Миллуолл
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМиллуолл1 : 1Ковентри Сити
08.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турКовентри Сити6 : 1Миллуолл
02.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турМиллуолл1 : 2Ковентри Сити
04.02.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 30-й турКовентри Сити0 : 2Миллуолл
10.09.2016Англия - Первая лигаПервая лига. 7-й турМиллуолл1 : 1Ковентри Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 1Миллуолл
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турМиллуолл1 : 1
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур1 : 1Миллуолл
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турМиллуолл1 : 0
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМиллуолл1 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турКовентри Сити2 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур2 : 0Ковентри Сити
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турКовентри Сити2 : 2
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур2 : 2Ковентри Сити
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турКовентри Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close