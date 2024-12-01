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Бетис - Барселона 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
07 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Бетис
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
34ИспанияпзКарлос Гирао
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
21.01.2024Испания - Примера21-й турБетис2 : 4Барселона
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0Бетис
29.04.2023Испания - Примера32-й турБарселона4 : 0Бетис
01.02.2023Испания - Примера17-й турБетис1 : 2Барселона
12.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаБетис2 : 2 2 : 4Барселона
07.05.2022Испания - Примера35-й турБетис1 : 2Барселона
04.12.2021Испания - Примера16-й турБарселона0 : 1Бетис
07.02.2021Испания - Примера22-й турБетис2 : 3Барселона
07.11.2020Испания - Примера9-й турБарселона5 : 2Бетис
09.02.2020Испания - Примера23-й турБетис2 : 3Барселона
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 3Бетис
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 0Бетис
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Бетис
23.11.2024Испания — Примера14-й тур4 : 2Бетис
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2
03.12.2024Испания — Примера19-й тур1 : 5Барселона
30.11.2024Испания — Примера15-й турБарселона1 : 2
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБарселона3 : 0
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Барселона
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Барселона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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