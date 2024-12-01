Бетис - Барселона 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
07 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|34
|пз
|Карлос Гирао
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|01.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2 2 : 4
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 3
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|5 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9